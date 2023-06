DAI MENO UTILIZZATI AI PIÙ UTILIZZATI: INDICAZIONI ANCHE PER IL FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Molto spesso, il futuro di qualche giocatore lo si può percepire anche dai minuti giocati durante l’arco di tutta la stagione. Nel caso della Fiorentina lampante è la situazione di Alessandro Bianco: 285’ minuti giocati, il penultimo della rosa prima di Salvatore Sirigu. Non a caso, il suo agente, pochi giorni fa ha annunciato che andrà altrove per mettere minuti sulle gambe (nonostante quest’anno sia stato prezioso per crescere sotto molti aspetti). Stesso discorso potrebbe valere per Michele Cerofolini (450’ minuti giocati), sulla carta terzo portiere ma ritrovatosi a fare il secondo dopo il gravissimo infortunio di Sirigu. Incerto anche il futuro di Aleksa Terzic (1506’ minuti giocati), avendo la sfortuna di essere la riserva del capitano. Così come quello di Alfred Duncan (1313’ minuti).

Osservando invece la parte alta della classifica, al primo posto c’è proprio Cristiano Biraghi con i suoi 4000 minuti giocati. L’ex Pescara è, e resterà, punto fermo della rosa di mister Italiano. Secondo posto della classifica per Pietro Terracciano (3.990'), mentre chiude il podio Dodò con 3.616' minuti giocati. A concludere la top five troviamo Amrabat (quarto con 3.497' minuti) e Nikola Milenkovic, a quota 3.352’. Tra i più utilizzati anche Mandragora e, ovviamente, Jack Bonaventura. Diverso il discorso per Nico Gonzalez visti i molteplici infortuni di questa stagione. L’argentino, infatti, si trova all’undicesimo posto con 2.663’ minuti giocati, ma la sua importanza all’interno di questa squadra è fuori discussione. Mister X invece Josip Brekalo, arrivato a gennaio e con solo 393’ minuti sulle gambe.

La classifica completa

Biraghi: 4000'

Terracciano: 3.990'

Dodò: 3.616'

Amrabat: 3.497'

Milenkovic: 3.352’

Mandragora: 3.300'

Bonaventura: 3.273'

Igor: 3.152'

Ikoné: 3.060'

Quarta: 3.052'

Nico Gonzalez: 2.663'

Barak: 2.622'

Cabral: 2.549'

Kouame: 2.451'

Jovic: 2.386'

Saponara: 1.775'

Terzic: 1.605'

Venuti: 1.445'

Duncan: 1.313'

Ranieri: 1.240'

Sottil: 1.185'

Castrovilli: 1.134'

Cerofolini: 450'

Brekalo: 393'

Bianco: 285'

Sirigu: 180'