DA UNA SOSTA ALL'ALTRA: ORA IL CALENDARIO È FAVOREVOLE

Da una sosta all'altra. Lunedì riparte il campionato della Fiorentina, che dopo lo stop per gli impegni per le Nazionali, vuole ripartire subito bene e continuare a vincere come fatto nelle ultime tre gare di campionato. Dopo un digiuno lungo, lunghissimo, la Fiorentina ha infilato un tris di vittorie contro Sampdoria, Milan ed Udinese. Nonostante il calendario massacrante, con la squadra di Montella che ha già incontrato Napoli, Juventus e Atalanta, la classifica sorride alla Fiorentina, distante appena due punti dal quarto posto occupato dal Napoli.

Adesso, sulla carta, il calendario fino alla prossima sosta è decisamente favorevole ai gigliati: Brescia, Sassuolo, Parma e Cagliari sono avversarie alla portata della squadra di Montella. L'unico impegno più difficile è quello con la Lazio, in programma domenica 27 ottobre, con il vantaggio di poter giocare la sfida fra le mura amiche.

Cinque gare fondamentali, che i viola non dovranno assolutamente sottovalutare: questa è l'occasione giusta per capire quali sono le reali ambizioni di Ribery e compagni in questa prima stagione targata Commisso.

IL CALENDARIO VIOLA FINO ALLA PROSSIMA SOSTA

Brescia-Fiorentina (Lunedì 21 ottobre, 20.45)

Fiorentina-Lazio (Domenica 27 ottobre, 20.45)

Sassuolo-Fiorentina (Mercoledì 30 ottobre, 20.45)

Fiorentina-Parma (Domenica 3 novembre, 18.00)

Cagliari-Fiorentina (Domenica 10 novembre, 12.30)