DA KEAN A GAETANO: TUTTI I NOMI RICHIESTI DA PALLADINO

A tre giorni dalla sua presentazione ufficiale, che sarà martedì 25 maggio alle ore 12:00 presso il media center del Viola Park, Raffaele Palladino sta già mettendo la sua impronta sulla Fiorentina che verrà. Sia riguardo ai rinnovi di contratto, su tutti quello probabilmente mancato di Bonaventura, sia riguardo ai possibili nuovi acquisti sembrano pesare le indicazioni del nuovo tecnico viola. Se la conferma del trequartista marchigiano non è stata ritenuta una necessità fondamentale dall'ex allenatore del Monza, quest'ultimo ha individuato, dopo aver ritenuto invece incedibile Barak(QUI la notizia completa), due nomi per la Fiorentina del futuro: Moise Kean e Gianluca Gaetano.

UN VECCHIO NOME CHE TORNA DI MODA

Nelle ultime ore è tornato di moda in orbita Fiorentina il nome di Moise Kean. Il centravanti della Juventus è un profilo che i dirigenti viola avevano già cercato, senza mai affondare il colpo, anche nella sessione invernale del mercato. Non solo la formazione toscana, all'ex centravanti del PSG a gennaio ci aveva pensato anche il Monza su richiesta proprio di Raffaele Palladino.

Quattro mesi dopo, questa volta a Firenze, il tecnico campano ci sta riprovando. Il nuovo allenatore gigliato avrebbe infatti fatto il nome del centravanti azzurro a Pradè e Goretti. Toccherà a Kean adesso, dopo che a gennaio aveva scelto l'Atletico Madrid(trasferimento poi sfumato all'ultimo per problemi durante le visite mediche), decidere del suo futuro. L'attaccante piemontese è in uscita dalla Juventus e per lui, oltre alla Fiorentina, si è mosso anche il Bologna. Da valutare le condizioni a cui i bianconeri hanno intenzione di cedere la punta classe 2000. I viola infatti, QUI la notizia completa, non vorrebbero prenderlo in prestito ma gradirebbero o un obbligo di riscatto oppure l'acquisto a titolo definitivo.

IN PRESSING SU GAETANO

Oltre a Kean, l'altro nome richiesto da Raffaele Palladino alla dirigenza viola è quello di Gianluca Gaetano. Il trequartista classe 2000, dopo il prestito al Cagliari, è rientrato a Napoli ma probabilmente per ripartire subito. Oltre ai viola, che vorrebbero provare a chiudere veloce per superare la concorrenza, sul giocatore ci sono anche il Cagliari, che lo riporterebbe volentieri in Sardegna, e il neopromosso Parma. Nei quasi quattro mesi passati con la maglia rossoblù nella seconda metà della stagione appena passata, Gaetano ha segnato 4 reti, contro Lazio, Udinese, Salernitana e Juventus, e fornito un assist in 11 partite.