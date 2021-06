DA ITALIANO A GONZALEZ: COSA È CAMBIATO IN 24 ORE

"ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva”. Sono passate 24 ore dal comunicato ufficiale della Fiorentina e la situazione legata al futuro della panchina viola resta ancora a dir poco calda.

La dirigenza gigliata è al lavoro per trovare il sostituto del tecnico calabrese e le piste percorribili restano ancora diverse. Per il momento i profili italiani valutati sembrano essere quelli di Fabio Liverani e Vincenzo Italiano. Con il primo ci sono stati dei contatti diretti anche se l’ex allenatore del Lecce non convince del tutto mentre per quanto riguarda il tecnico dello Spezia la situazione è un po’ più complicata. Sembra che Commisso in persona abbia contattato personalmente Platek per arrivare ad un accordo ed ingaggiare il tecnico dei liguri ma convincerlo non sarò un lavoro semplice.

Per quanto riguarda i profili più internazionali e “vincenti” la Fiorentina sta valutando due ex allenatori della Roma. Rudi Garcia, reduce dall’esperienza all’Olympique Lione, e Paulo Fonseca, su cui il Tottenham ha deciso improvvisamente di non puntarci più.

Nonostante la questione allenatore sia ancora tutta da decifrare, e mentre sembra che Gattuso abbia interrotto bruscamente la trattativa col Tottenham a causa della rivolta dei tifosi inglesi, la Fiorentina non sembra volersi fermare in ottica calciomercato. Arrivano importanti conferme dall’Argentina e dalla Germania su Nico Gonzalez che sarebbe ad un passo dalla firma con il club viola e nelle prossime ore potrebbe addirittura svolgere le visite mediche.