DA ISTANBUL A EDIMBURGO: GOLLINI E UN'ALTRA CHANCE IN GIRO PER L'EUROPA

La partita di giovedì sera ci dirà molto sul futuro europeo della Fiorentina. A Edimburgo andrà infatti in scena una sfida di fondamentale importanza per il passaggio di un girone che i viola si sono fortemente complicati. Gli Hearts proveranno sicuramente a sfruttare la spinta del Tynecastle Stadium, classico stadio britannico che in partite del genere può risultare decisivo. Questo non deve però spaventare una squadra che in questo momento non può permettersi di distrarsi, dopo un avvio di stagione nettamente sotto le aspettative.

La partita contro gli scozzesi, quindi, sarà fondamentale non solo per il passaggio del girone, ma anche per cercare di invertire una rotta che fin qui non è stata sicuramente positiva. Uno dei giocatori che dovrà sfruttare l'occasione è senza dubbio Pierluigi Gollini. Il classe 95', arrivato in estate per fare il titolare, si è fatto scavalcare da Terracciano ed è quindi costretto a tentare di ribaltare le gerarchie. L'estremo difensore ex Atalanta, che si è ormai messo alle spalle i fastidi al ginocchio, ad Edimburgo partirà probabilmente titolare (Terracciano non ha infatti preso parte alla partitella nell'allenamento di ieri) ed avrà così una chance per dimostrare finalmente le sue qualità.

La presenza di Gollini, che nella trasferta col Basaksehir ha avuto tutt'altro effetto, potrà aiutare una squadra che non vanta grande esperienza europea e che proprio da questi match dovrà dimostrare la crescita che le era stata tanto richiesta in questo avvio di stagione. Gollini è quindi chiamato a mettersi alle spalle le ombre di Istanbul per aiutare a risistemare un girone che ora si è complicato.

La stagione è ancora lunga, e le occasioni per far cambiare idea a Italiano sicuramente non mancheranno. La chance contro gli Hearts potrebbe essere però il primo mattone per costruirsi una nuova titolarità.