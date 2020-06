D. ROSSI A FV, Commisso è stato ingenuo su Iachini

Nel corso dell'intervista rilasciata su queste pagine, l'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato delle dichiarazioni di Rocco Commisso in merito al futuro di Iachini, che dipende da come svolgerà la fine del campionato: "Se Commisso ha detto questo è stato molto ingenuo perché anche se non sono sicuro di confermarlo e devo ancora valutarlo, lo faccio a fine campionato. Metterlo sulla graticola adesso non è un bel segnale per l'ambiente e per i calciatori". Rossi ha poi detto la sua sul presidente gigliato: "Mi sta simpatico, mi sembra molto presente, si è calato molto bene nell'ambiente anche se viene dall'altra parte del mondo. Si tratta di una persona verace, che dice quello che pensa, non gli vedo malizia e soprattutto ci tiene alla Fiorentina. Questo per me è fondamentale, le intenzioni sono buone".

