D'AVERSA (S.STAMPA), Viola superiori, usato il cuore

Queste le parole di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, in sala stampa dopo l'1-0 inflitto alla Fiorentina che ha regalato la salvezza ai crociati: "Abbiamo raggiunto un obiettivo dopo un anno travagliato, rischiando nel finale di compromettere un'intera stagione. Io rappresento un club importante e quindi ci tenevo affinché ottenessimo questo risultato perché so quanto i ragazzi hanno dato. Possiamo sembrare disinteressati per via dei dispiaceri che diamo ai tifosi ma garantisco che non è così, c'è un grande gruppo di cui vado fiero. Spogliatoio? Quello che ci diciamo lì vorrei rimanesse lì. Ci siamo dati la carica tutti insieme, è molto importante sentire la compattezza. Futuro? Chiedo qualche giorno di riposo per staccare. Dobbiamo goderci l'obiettivo raggiunto e poi parleremo di qualche situazione che va migliorata. Sfortuna? Non so quante squadra di Serie A siano nella nostra condizione: non dobbiamo però crearci alibi. Dove ci possono essere mancanze tecniche si arriva col cuore. Vedi la Fiorentina, che è a quaranta punti ma davanti ha un blasone tecnico che fa paura rispetto a noi".