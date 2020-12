CUTRONE, Una sola volta titolare in stagione '20-'21

La notizia dell'ultim'ora, anticipata da FirenzeViola.it (CLICCA QUI) e confermata poi dallo stesso Giovanni Branchini, agente di Patrick Cutrone, è che dal contratto dell'attaccante viola è stato tolto l'obbligo di riscatto in modo da permettergli di avere più opportunità in campo dal primo minuto. Il classe '98 infatti è stato titolare una sola volta durante la stagione attuale: il 28 ottobre in Coppa Italia contro il Padova.

L'ultima partita di Serie A in cui l'attaccante ex Wolverhampton è sceso sul terreno di gioco sin dall'inizio risale al 29 luglio, contro il Bologna. Per concludere, su 32 presenze totali timbrate con la maglia della Fiorentina, Cutrone è risultato titolare solo in 11 occasioni. Numeri decisamente negativi, che hanno spinto il suo procuratore a ricorrere al suddetto provvedimento.