CUTRONE-KOUAME, Il binomio dal quale ripartire

Christian Kouame e Patrick Cutrone hanno concluso il campionato in crescendo, calandosi a pieno nella realtà viola e contribuendo in maniera significativa alla salvezza conquistata con quattro giornate d’anticipo. Da quando il campionato è ripartito dopo il lockdown i due attaccanti si sono giocati il posto da titolare ma al tempo stesso sono coloro che, pur alternandosi, hanno giocato con più continuità. Una continuità decisamente meritata considerando che le loro prestazioni sono state al di sopra delle aspettative.

Per entrambi non è stata una stagione facile. Se da una parte Kouame è stato quasi otto mesi ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio, dall’altra Cutrone ha dovuto superare le insidie e le paure del Coronavirus, al quale era risultato positivo qualche mese fa. Accomunati dalla voglia di tornare in campo e con la volontà di dimostrare a tutti il proprio valore, sono riusciti a concludere il campionato rendendosi quasi protagonisti del finale di stagione. È anche grazie al loro contributo sia in fase realizzativa che al sacrificio messo a disposizione dei compagni che la squadra di Beppe Iachini ha centrato l’obiettivo stagionale prefissato dalla società.

I gol di Patrick sono serviti a lui stesso per guadagnare fiducia e a togliere qualche castagna dal fuoco alla squadra. Mentre l’ivoriano ha respirato e ritrovato la gioia del gol all’ultima giornata di campionato. Una rete cercata e meritata dopo il calvario dovuto all’infortunio che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco per troppo tempo. Adesso entrambi sono pronti a prendere per mano la Fiorentina e si candidano con forza ad essere gli attaccanti da cui ripartire in vista della prossima stagione che è quasi alle porte. Magari affiancati da un attaccante d’esperienza che la Fiorentina sta cercando per rinforzare il parco offensivo. Avendo la consapevolezza di avere in rosa già due centravanti da cui ripartire, pronti al primo vero anno con la maglia viola.