CUTRONE, Attesa per il transfer in vista della Spal

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Cutrone ieri mattina ha svolto le visite mediche di rito prima di andare al centro sportivo intorno alle 13.30. Ha conosciuto i compagni, l’allenatore che tanto lo ha voluto in viola ed il presidente Commisso: che ha staccato l’assegno da 2 milioni di euro per il prestito oneroso ai quali tra un anno e mezzo ne dovrà aggiungerne obbligatoriamente circa altri 16 per tutto il cartellino. Cutrone è rimasto a lungo dentro al centro sportivo con i dirigenti viola, Pradè in primis, in attesa di avere gli ultimi documenti per completare il trasferimento. E di conseguenza essere presentato. Si è andati invece per le lunghe facendo slittare la presentazione alla prossima settimana (lunedì?) e rimandando a oggi il primo vero allenamento con la Fiorentina. Il club viola spera di avere oggi il transfer per poterlo convocare per la Spal.