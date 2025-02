Cristante torna in auge: la Fiorentina ci punta se salta Fagioli

Torna di moda il nome di Bryan Crsitante, su cui c'è l'interesse anche del Milan. La Fiorentina potrebbe tornare sul centrocampista della Roma nel caso in cui non riuscisse a concludere la trattativa con la Juventus per Nicolò Fagioli.