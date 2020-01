CRISCITO, Un altro no di cuore per la Fiorentina

Criscito ha detto no alla Fiorentina. È arrivata la risposta negativa definitva del capitano del Genoa che ha rifutato la proposta della Fiorentina nonostante i due club avessero già l'accordo da giorni. Rimane nel capoluogo ligure, nella squadra dove ha giocato da ragazzo e che lo ha riportato in Serie A dopo l'esperienza in Russia allo Zenti San Pietroburgo.

La Fiorentina, dopo che in estate aveva incassato i due rifiuti di Nainggolan e De Rossi (il primo volle fortemente assecondare la volontà della moglie che voleva sentirsi a casa visto il momento delicato che stava passando, mentre il secondo disse di no per non fare uno sgarbo alla sua romanità) si vede rifiutare per la terza volta eslcusivamente per una scelta di cuore. Il capitano del Genoa si è sfogato sui social nei giorni precedenti e a poche ore dalla fine del mercato ha preso la sua decisione definitiva che forse nella sua testa aveva già preso. La Fiorentina ha provato fino all'ultimo a convincere il calciatore che alla fine è rimasto fermo sulla sua volontà. Ed ecco che la storia si ripete: la proposta viola è stata declinata al mittente a causa dell'amore che Criscito ha per i colori rossoblù. Una Viola decisamente poco fortunata.

Non si può però rimproverare niente agli uomini di mercato della Fiorentina, che adesso si ritrovano a poche ore dal mercato a dover mettere una pezza nel reparto difensivo, lasciata ancora scoperta da un rifiuto per una scelta di cuore.