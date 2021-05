CRAGNO, Giulini vorrebbe tenerlo. Ma a fine anno...

La Fiorentina in vista della prossima stagione continua a monitorare la pista che porta ad Alessio Cragno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo i primi contatti con l'entourage del giocatore, è tempo di capire la volontà del Cagliari di cedere il proprio portiere. Al momento è tutto fermo in attesa della matematica salvezza di entrambe le squadre, ma oggi potrebbe essere un'opportunità per parlare e discutere del futuro del classe '94. Giulini rimane irremovibile e non vorrebbe perdere Cragno che rappresenta una sicurezza ed una garanzia per la porta, ma al tempo stesso, una volta raggiunta la permanenza in categoria, dovrà sedersi ad un tavolo ed ascoltare le richieste del ragazzo che vede la Fiorentina come un'opportunità di crescita.