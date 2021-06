COSA ABBIAMO FATTO DI MALE NOI FIORENTINI PER MERITARE QUESTO?

Quando ho letto la notizia mi sono augurata che fosse una fake o che quei “birboni” di giornalisti l’avessero sparata grossa. Ci ritroviamo a dover subire nuove prese in giro, tante parole e pochi fatti, fiducia mal riposta che trasforma i nostri sogni in illusioni, entusiasmo che svanisce in pochi giorni per quella che sembra, finché non ci sarà l’ufficialità, la “bomba” che è scoppiata ieri sera intorno alla probabile rottura fra Gattuso e la Fiorentina. Quando ho sentito parlare di dissidi fra Mendes, agente di Ringhio, e la società mi sono preoccupata ed ho sperato che non fosse il segnale dell’irreparabile, ma la mia fiducia pare non essere stata ben riposta. Sono stata attaccata ai siti, ai social, ai canali che potevano darmi notizie su questa paradossale situazione, in cerca di rassicurazioni o di comunicati che smentissero la possibilità di non depositare il contratto del nuovo allenatore. Ma per ora niente e poiché parlano di questo possibile divorzio tutti i più importanti organi d’informazione sportiva…mi viene da piangere!

Mi sconvolge pensare che quella che era stata la scintilla che ha riacceso la gioia in tutti i fiorentini, l’ingaggio dell’ex Mister del Napoli, possa essersi spenta così velocemente senza nemmeno che Gattuso abbia messo le terga sulla panchina viola. Le voci che parlano di discussioni e discordie intorno al mercato viola, dell’intromissione del portoghese Mendes e le sue presunte imposizioni, mi lasciano basita anche perché ritengo che, al momento che è stato scelto il tecnico calabrese, si sapesse chi era il manager che cura i suoi interessi e come opera. Mi immagino che parlando con Commisso, Rino abbia fatto le sue richieste e spiegato che Fiorentina voleva e il feeling fra conterranei pareva una ulteriore garanzia tanto che il nostro Presidente aveva sbandierato un sacrosanto “sarò il primo a difenderlo dalle critiche”. Perfetto, non sarà nemmeno possibile farle le polemiche, non ci sarà modo di fargliele almeno per quanto riguarda la preparazione, il ritiro, le formazioni, le sostituzioni e tutto quello che ruota intorno al calcio perché Gattuso non dovrebbe essere colui che guiderà tecnicamente la Viola. Fateci sapere la verità, lo esigiamo e velocemente.

Posso capire che non si voglia essere schiacciati dalle pretese dei procuratori, che non si vogliano sperperare i soldi, ma non capisco come si possa trovarsi in una situazione imbarazzante come questa. Sperperare non è un verbo accettabile ma nemmeno “fare le nozze coi fichi secchi” è una prospettiva allettante. Dalla prepotenza dei procuratori non si può passare alla presunzione di saper fare calcio a tutti i costi perché non so quale sia il male minore. Mi chiedo come, nell’ottica di un vero e proprio rilancio societario e sportivo, non si sia pianificato il cammino da fare e le operazioni da portare avanti. Ringhio è un tipo tosto e serio e non posso pensare che abbia frainteso le intenzioni viola, come non posso pensare che Commisso non abbia capito le sue esigenze.

Leggo però che lo “scontro” sia stato fra Barone e Mendes, ma io vorrei sentire le parole di Rocco perché è comunque lui il responsabile di tutto quello che accade nella Fiorentina. Vorrei che trovasse le parole giuste per farci capire come possiamo fare a tollerare quanto successo, come possiamo fare a rimettere in un cassetto i nostri sogni che avevano ripreso a volare. Mi duole molto, ma questa mazzata fa, o meglio farebbe, precipitare di brutto la mia fiducia nella proprietà.

Avevo fatto delle battute quando Rino è stato a Firenze perché mi sembrava che non fosse molto contento, che non sorridesse abbastanza, ma mi ero consolata dicendo che il suo carattere grintoso non lascia spazio alle smancerie ma forse era già un segnale di poca serenità. Sono molto avvilita e amareggiata, ma spero ancora che mi dicano che hanno trovato un compromesso, che è stato un equivoco rientrato, che dopo aver litigato hanno fatto la pace perché mi è già apparso lo spettro di Iachini! Cosa abbiamo fatto di male noi tifosi viola per meritare tutto ciò?

La Signora in viola