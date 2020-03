Con il lungo stop dai campi che dovrà osservare la Serie A, prende campo in questi giorni uno sguardo più laterale, rivolto al futuro di alcuni giocatori attualmente in forza alla Fiorentina, ed in particolare alle situazioni dei loro contratti. E se vi abbiamo raccontato del desiderio di German Pezzella (LEGGI QUI) di rimanere con la fascia che fu di Astori al braccio, ed anche lo stato avanzato delle discussioni con i due attaccanti titolari Federico Chiesa e Dusan Vlahovic (LEGGI QUI), c'è da valutare anche cosa sarà di uno dei capisaldi degli ultimi anni, Nikola Milenkovic.

Vero e proprio highlander in quanto a presenze e minutaggio complessivo, il poliedrico centrale serbo, capace in passato di giocare anche come terzino destro senza particolari complicazioni, è legato alla Fiorentina con un contratto ancora abbastanza lungo, la cui scadenza è al 30 giugno 2022, anche se, considerando tutte le dinamiche del calcio moderno, è abbastanza scontato che sia necessario un intervento contrattuale, anche per evitare le sirene arrivate spesso e volentieri dall'estero, in primis dal super palcoscenico della Premier League.

Qualche tempo fa, nel corso di una conferenza stampa, il ds Pradè aveva posto una scadenza temporale al termine della stagione calcistica: "Ci siamo detti dall'inizio della stagione che ci sediamo a discutere dopo l'ultima giornata di campionato", le parole rilasciate allora dal dirigente romano. Se uno più uno fa ancora due, però, rimane la forte sensazione che con lo stop forzato alla Serie A causa emergenza Coronavirus, quella discussione possa essere anticipata, magari già nei prossimi giorni. Per capire cos'ha il futuro in serbo. In ogni senso.