CORSA SALVEZZA, 5 AL TERMINE. COMINCIA IL RUSH FINALE

Comincia oggi un rush finale di 5 partite (6 per il Torino) che decreterà chi tra Genoa, Fiorentina, Spezia, Torino, Cagliari e Benevento dovrà dire addio alla Serie A. Una situazione piuttosto complessa, se consideriamo che anche il Bologna al 12° posto non può dirsi completamente sicuro con i suoi 38 punti. La rimonta del Cagliari, capace di trovare 9 punti in una settimana, ha mischiato tutte le carte in gioco e da questo pomeriggio ogni partita può diventare fondamentale.

Già oggi può essere una giornata decisiva. La prima tra le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere sarà impegnata alle 15 a Verona, là dove lo Spezia cerca punti fondamentali dopo la sconfitta contro il Genoa. La squadra di Italiano, rivelazione del campionato, in caso di 1 o 0 punti in terra veneta rischierebbe di piombare al terzultimo posto, lo spauracchio di tutte le squadre.

Poi sarà il turno del Benevento, stasera contro il Milan. La squadra di Inzaghi è forse quella meno in forma, ma proprio contro i rossoneri potrebbe trovare il colpo di coda per ripartire e raggiungere la salvezza. Le altre giocano domani: il Genoa andrà a Roma contro la Lazio, la Fiorentina giocherà contro il Bologna in una partita fondamentale per la squadra di Iachini (visto che il calendario d'ora in poi non sarà amico), alla stessa ora ci sarà anche Napoli-Cagliari e infine, domani sera, la sfida del Torino contro il Parma.

Una due giorni al cardiopalma insomma, per chi ha paura di andare in Serie B. E dalla prossima si ricomincia: ecco il calendario con tutti gli impegni delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Genoa (36PT) - @Lazio vs. Sassuolo @Bologna vs. Atalanta @Cagliari

Fiorentina (34PT) - @Bologna vs. Lazio @Cagliari vs. Napoli @Crotone

Spezia (33PT) - @Verona vs. Napoli @Sampdoria vs. Torino vs. Roma

Torino* (31PT) - vs. Parma @Verona vs. Milan @Spezia @Lazio vs. Benevento

Cagliari (31PT) - @Napoli @Benevento vs. Fiorentina @Milan vs. Genoa

Benevento (31PT) - @Milan vs. Cagliari @Atalanta vs. Crotone @Torino

* una partita in meno contro la Lazio

vs.= in casa @= fuori casa