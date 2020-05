CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Aggiorniamo quotidianamente sulle questioni che riguardano il coronavirus e i maggiori campionati europei oltre alla Serie A.

PREMIER LEAGUE, C'È LA DATA PER RIPARTIRE - Via libera del Governo inglese per la ripartenza della Premier League. Dal 1° giugno, il campionato inglese potrà ricominciare, anche se rigorosamente a porte chiuse. Questa mattina Boris Johnson e il suo Governo hanno presentato un piano per la ripartenza della Gran Bretagna dopo il lockdown e hanno dato il via libera alla ripartenza dello sport professionistico, che dovrà seguire i protocolli previsti nel programma di 60 pagine presentato questa mattina per andare di nuovo in scena. Una buona notizia per la Football Association, che sta valutando la ripartenza del campionato il prossimo 12 giugno.

LE PROTESTE DELLA LIGUE 1 - In Francia non si placano le proteste per la decisione di fermare il campionato. Paris Saint-Germain e Lione restano in prima fila, visto che nel caso il calcio ripartisse si troverebbero in Champions League senza aver giocato per mesi.

LA SITUAZIONE IN LIGA - È stato autorizzato il ritorno agli allenamenti individuali di atleti professionisti. Il presidente della Liga, Javier Tebas, ipotizza un ritorno il 12 giugno.

IN BUNDES SI RIPARTE CON LE 5 SOSTITUZIONI - La Federazione tedesca, si legge sul sito ufficiale della DFL, si riunirà nella giornata di giovedì 14 maggio in assemblea generale con tutti i 36 club di Bundesliga e 2.Bundesliga. Oltre alla situazione generale a poche ore dalla ripartenza del campionato, sarà dato il via libera definitivo alle 5 sostituzioni per partita dopo l’ok arrivato nei giorni scorsi dall’IFAB.