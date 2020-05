CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Aggiornamenti quotidiani sulle questioni che coinvolgono i campionati europei extra Serie A.

LIGA: Tre giocatori del Betis sono risultati positivi al COVID-19, secondo quanto riportato da "El Larguero". Non sono stati resi noti i nomi ma è possibile che vengano rivelati nelle prossime ore. Salgono a sei i giocatori positivi nel massimo campionato spagnolo. Gli altri, giò noti, sono Remiro (Real Sociedad), Yangel Herrera (Granada) e Renan Lodi (Atlético Madrid).

BUNDESLIGA: Ai microfoni di Kicker, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato delle nuove regole portare dal Coronavirus: "La più fastidiosa? Dovrò imparare a coordinarmi con la mascherina", ha ammesso. "Quindi dovrò rimuovere la mascherina prima di urlare ed essere pronto a indossarla subito dopo. Non sarà facile: magari poter allentare un po' di più gli elastici sarebbe utile". Sulle gare a porte chiuse Nagelsmann ha aggiunto: "Abbiamo già fatto delle simulazioni. E sono pronto a fare delle partite di preparazione 11 contro 11 allo stadio per capire fino in fondo cosa si prova senza tifosi. La squadra si è anche organizzata nel caso si dovesse affrontare un nuovo isolamento. Ma non siamo in prigione: il nostro sito è ben attrezzato per affrontare una quarantena forzata, non c'è il rischio di diventare matti".

PREMIER LEAGUE: Un terzo giocatore del Brighton è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta la BBC secondo la quale il calciatore in questione, di cui non è nota l'identità, è stato testato sabato e sarà mandato in quarantena per 14 giorni. Seguiranno aggiornamenti.

PRIMEIRA LIGA: Il Vitoria Guimaraes rende noto che tre giocatori sono risultati positivi al coronavirus. La squadra è stata testata cinque giorni fa. Non è stata resa nota l'identità dei tre calciatori, tutti asintomatici e che ora osserveranno un periodo di quarantena mentre il resto della squadra proseguirà gli allenamenti individuali. Ricordiamo che il Governo ha dato il via libera alla ripresa del campionato portoghese, che avverr à il 30 maggio.