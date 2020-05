CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Aggiorniamo quotidianamente sulle maggiori notizie dei campionati europei extra Serie A.

LA SITUAZIONE IN PREMIER LEAGUE - La ripartenza in Inghilterra potrebbe avvenire in stadi neutri (c'è anche l'ipotesi di giocare al Centro Federale) ma alcune società sono contrarie perché perderebbero 'l'effetto casalingo'. Il Brighton, tramite il suo amministratore delegato, spiega: “In punto così cruciale della stagione giocare in stadi neutrali, dal nostro punto di vista, potrebbe potenzialmente avere effetti materiali sull’integrità della competizione”. Le porte chiuse sono una certezza. I club di Premier League riprenderanno ad allenarsi da lunedì prossimo a livello individuale. La speranza è quella di riaprire il 25 maggio con gli allenamenti di gruppo ma sotto questo aspetto si attendono le misure che verranno prese dal Governo. Data della ripresa: si punta al 12 giugno e comunque non oltre il 19. Si sta lavorando per accorpare le partite restanti in sette settimane, FA Cup compresa.

LA BUNDESLIGA - Potrebbe essere il primo campionato a riaprire, anche se ieri è emerso un problema non da poco. La questione verrà discussa domani, quando il governo e i Land si riuniranno di nuovo. Sarà valutato l'impatto dell'emergenza sanitaria sulla riapertura del campionato, ma i 10 giocatori trovati positivi dopo la prima tornata di test non aiuta la Federazione che vorrebbe ripartire. Verrà deciso se prendere ulteriori misure, continuare o sospendere la stagione e verrà deciso anche l'eventuale meccanismo di retrocessioni e promozioni e assegnazioni.

LA LIGA - Come in Italia, da ieri in Spagna si è cominciato a lavorare al protocollo per far tornare i calciatori ad allenarsi ai centri sportivi, almeno individualmente.

IN PORTOGALLO ACCORDO SUI CONTRATTI - Comunicato congiunto da Federcalcio portoghese, Liga, sindacato giocatori e Assoallenatori: i contratti dei calciatori e degli allenatori dei 18 club di Primeira Liga saranno automaticamente prorogati fino alla fine del torneo e della finale di Taça de Portugal. Il termine ultimo della stagione 2019-20 sarà il giorno seguente dell'ultima partita delle competizioni nazionali.