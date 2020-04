CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Il Coronavirus ha colpito tutto il mondo del calcio, non solo la Serie A che ha comunque i suoi grattacapi. Queste le notizie dai principali campionati europei.

LA FRANCIA FERMA IL CAMPIONATO - Tutti i quotidiani francesi oggi parlano delle anticipazioni del Governo in merito alle misure da prendere per il coronavirus. Misure che impongono alla Federcalcio francese di fermare una stagione che L'Equipe stamani definisce "Senza fine" in prima pagina.

LA SITUAZIONE IN PREMIER - Entro la fine di questa settimana si conosceranno i dettagli per la ripresa del campionato, dopo il via libera del Governo, che ha espresso il suo assenso alla conclusione della stagione pur nel rispetto di stringenti misure di sicurezza igienico-sanitarie. Venerdì i 20 club conosceranno il protocollo di ripartenza, che verrà messo a punto giovedì nel corso di una riunione tra i rappresentanti del governo, le autorità sanitarie e i dirigenti delle federazioni sportive. Nel piano di ripartenza, il calcio avrà la precedenza, a seguire si studieranno specificità e necessità delle altre discipline. L'obiettivo della Premier è di tornare a giornate già il 9 giugno, dopo tre settimane di allenamenti, in tempo utile per completare la stagione entro fine luglio. Un programma che, però, dovrà sottostare a precise regolamentazioni sanitarie. Arsenal, West Ham, Tottenham e Brighton hanno già ripreso gli allenamenti, seppur limitando il numero di giocatori coinvolti nelle singole sessioni.

LA BUNDESLIGA PRONTA A RIPARTIRE - La Bundesliga dovrebbe essere il primo campionato a riaprire. In una dichiarazione diffusa dopo un incontro, i ministri dello Sport dei 16 Länder tedeschi ritengono "giustificabile che il campionato riprenda a porte chiuse da metà maggio o alla fine di maggio. La Federcalcio (DFL) deve mettere in atto e imporre le più severe misure mediche e igieniche". Giovedì è previsto un incontro con la cancelliera, Angela Merkel, per fare il punto della situazione.Intanto i club hanno già cominciato ad allenarsi, con lo Schalke 04 a fare da apripista a inizio mese. Il magazine Der Spiegel ha pubblicato le misure previste per permettere al campionato tedesco di ripartire, ovviamente a porte chiuse. Nel dettaglio: sarà ridotto all'essenziale il numero di persone che potranno essere sul terreno di gioco, specie prima dell'inizio della partita. Niente bambini all'ingresso con i giocatori, niente mascotte. Vietate le strette di mano e la foto di squadra. Per quel che riguarda i media: pochi giornalisti e fotografi saranno accreditati e i bordocampisti dei media che detengono i diritti dovranno compilare un questionario sui possibili sintomi di COVID-19. Gli hotel che ospitano le squadre, inoltre, saranno soggetti a rigide regole sanitarie. Il nuovo protocollo, inoltre, non impedirà che si giochi anche se un giocatore contrarrà il virus. Chi risulterà positivo verrà isolato e si continuerà a giocare.