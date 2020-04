CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Il Coronavirus non ha sconvolto solo il mondo del calcio italiano, ma ha costretto allo stop tutti i maggiori campionati europei. Andiamo a vedere le notizie più importanti proprio dai campionati esteri.

LIGUE 1 - Primo giocatore in rianimazione. Junior Sambia, 23 anni, jolly di centrocampo, è ricoverato da almeno due giorni in ospedale nella città del sud della Francia e ieri è stato trasferito in rianimazione per l'aggravarsi delle sue condizioni. La società, confermando informazioni diffuse dalla stampa locale, ha fatto sapere che Sambia è affetto da "problemi digestivi e respiratori"

LIGA - Come riporta il quotidiano Sport, i giocatori di sei squadre della Liga spagnola sono disposti a terminare la stagione immediatamente e a non giocare perché pensano che il ritorno in campo non sia abbastanza sicuro a causa del Covid-19. I capitani esigono che sia il ministero della Salute ad autorizzare il ritorno agli allenamenti e a dare il semaforo verde per tornare in campo. Inoltre esigono almeno un mese di tempo per allenarsi.

PREMIER LEAGUE - Il 1° maggio è previsto un nuovo incontro tra i club in Premier League. La maggioranza è pronta a ripartire, possibilmente il 18 maggio e ricominciare col campionato l'8 giugno, anche se lo scenario più plausibile è un ritorno alla metà di giugno, come rivela una fonte vicina a un giocatore al Sun . I calciatori sarebbero già stati avvertiti e messi sull'attenti per una pronta ripresa delle sedute.Qualche club (West Ham, Watford) non è del tutto convinta sul ritorno in campo e gli stessi giocatori sono perplessi su quello che, al momento del ritorno in campo, sarebbe un vero e proprio tour de force. Non c'è una vera e propria deadline ma non si vorrebbe chiudere il torneo oltre la prima settimana di agosto. Inoltre c'è una finale di FA Cup da giocare a complicare ulteriormente le cose: il torneo più antico al mondo è al momento fermo ai quarti di finale.

BUNDESLIGA - È il primo campionato destinato a ripartire. C'è già una data ed è quella del 9 maggio, decisa dopo conferenza tra i ministri dello Sport dei 16 Lander federali. Le gare saranno a porte chiuse e ci saranno rigide misure sanitarie. La ripartenza delle 81 partite mancanti potrebbe essere annunciata dopo il prossimo vertice Stato-Regioni fissato per il 30 aprile. Intanto i club hanno già cominciato ad allenarsi, con lo Schalke 04 a fare da apripista a inizio mese. Il magazine Der Spiegel ha pubblicato le misure previste per permettere al campionato tedesco di ripartire, ovviamente a porte chiuse. Nel dettaglio: sarà ridotto all'essenziale il numero di persone che potranno essere sul terreno di gioco, specie prima dell'inizio della partita. Niente bambini all'ingresso con i giocatori, niente mascotte. Vietate le strette di mano e la foto di squadra. Per quel che riguarda i media: pochi giornalisti e fotografi saranno accreditati e i bordocampisti dei media che detengono i diritti dovranno compilare un questionario sui possibili sintomi di COVID-19. Gli hotel che ospitano le squadre, inoltre, saranno soggetti a rigide regole sanitarie.