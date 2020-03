CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

L'allarme dovuto al fenomeno della repentina diffusione del Coronavirus si sta espandendo più o meno in tutto il mondo. Di seguito le ultime novità legate al famigerato virus dal calcio internazionale.

INGHILTERRA: La Football Association ha deciso di contattare la nazionale di calcio femminile inglese dopo la postività al Covid-19 Kozo Tashima, presidente della Federcalcio giapponese, e l'isolamento volontario di due membri dello staff. I due avevano avuto contatti con il Tashima negli Stati Uniti, durante la SheBelieves Cup. Nessuna calciatrice per ora non presenta sintomi.

URUGUAY: Anche l'Uruguay preferisce prevenire piuttosto che curare gli eventuali effetti della pandemia Coronavirus. Lo stato sudamericano ha deciso di imporre l'autoisolamento - esattamente come in Italia - per tutti gli abitanti fino a nuovo ordine.

CANADA: Il tecnico del Montreal Impact Thierry Henry ha mandato un messaggio attraverso il profilo Twitter del club: "Insieme siamo tutti più forti. Rispettiamo le indicazioni".

FRANCIA: Lunga e coinvolgente lettera, quella scritta dal patron del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi a tutti i suoi dipendenti, in piena emergenza Coronavirus. Ecco i passaggi più significativi: "Poiché il Paris Saint-Germain è un club responsabile, la direzione ha emesso, dalla scorsa settimana, una serie di misure chiare e forti intese a proteggere tutti i suoi dipendenti. La priorità in questi tempi difficili è assolutamente ovvia: la salute, la vostra salute e quella dei vostri cari. Con tutto il cuore, spero che usciremo da questa situazione il prima possibile. E che possiamo riprendere, in condizioni ottimali, il nostro percorso. Quello di creare e condividere emozioni positive con la comunità dei nostri sostenitori e partner in tutto il mondo".