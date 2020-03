CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

L'allarme dovuto al fenomeno della repentina diffusione del Coronavirus si sta espandendo più o meno in tutto il mondo. Di seguito le ultime novità legate al famigerato virus dal calcio internazionale.

SPAGNA - La Federcalcio Spagnola è in contatto costante con i rappresentanti delle Leghe e i giocatori di tutte le categorie per accertarsi del loro stato di salute e per capire le loro intenzioni e le loro idee in merito all'annoso problema della chiusura del campionato. Dalla maggior parte dei colloqui è emersa la voglia di chiudere la stagione disputando tutte le gare restanti. Una volontà ferrea, da mantenere anche a costo di giocare a porte chiuse. Annullare, prendere in considerazione solo il girone d'andata o tutte le giornate disputate fino a questo momento sono scenari che non stanno riscontrando particolare entusiasmo, mentre l'idea dei playoff non è da scartare totalmente. Lo riporta As.

SVIZZERA - La Svizzera dichiara lo stato d'emergenza per fronteggiare la pandemia COVID-19. Il Consiglio federale elvetico ha stabilito che durerà fino al 19 aprile: aperti solo esercizi commerciali di prima necessità.

FRANCIA - La Ligue 1 è ferma da venerdì scorso e tanti stanno dando un contributo utile a prendere le decisioni migliori per terminare la stagione. Per risolvere il problema dell'assegnazione dei posti nelle Coppe Europee, Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha proposto su TWitter di prendere in esame una classifica che tenga conto delle ultime 3 o 5 edizioni del campionato francese. Aulas era stato criticato da molti dirigenti per aver pensato di annullare totalmente la stagione, in particolare dal numero uno del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud.

BRASILE - Si ferma il campionato Carioca in Brasile. Dopo lo stop al campionato Paulista a tempo indeterminato, anche la Federcalcio dello Stato di Rio de Janeiro dopo una riunione col sindacato di allenatori e giocatori ha annunciato lo stop della competizione per 15 giorni a causa dell'emergenza Coronavirus. Stasera si disputeranno le ultime gare, lo stop entrerà in vigore dalla giornata di domani.

GERMANIA - Niente calcio giocato in Bundesliga e in Zweite Bundesliga fino al prossimo 2 aprile a causa dell’emergenza Coronavirus. Questo è quanto deciso dall’assemblea dei 36 club coinvolti svoltasi questa mattina a Francoforte. “Vorrei che sia chiaro che non ci aspettiamo di poter scendere in campo già dal 3 aprile”, ha dichiarato l’amministratore delegato della DFL Christian Seifert. Un nuovi incontro fra i club è fissato per il 30 marzo prossimo.

RUSSIA - Nuove restrizioni in arrivo dalla Russia: il sindaco di Mosca ha annunciato che a seguito del diffondersi del coronavirus sono vietate anche le manifestazioni sportive nella capitale fino al 10 aprile. Saltano pertanto 4 incontri del massimo campionato.

ARGENTINA - Il campionato argentino continuerà, ma a porte chiuse. Ma tra le misure prese dal Governo c'è quella di lasciare a casa le persone a rischio e fra i gruppi considerati tali vi sono le persone che hanno almeno 60 anni. In questo senso, alcuni club argentini saranno costretti a privarsi dei propri allenatori. Solo nella Superliga vi sono il tecnico del Boca Juniors, Miguel Angel Russo (63 anni), il collega e coetaneo Julio Cesar Falcioni (Banfield) e Ricardo Zielinski (Atlético Tucuman, 60 anni).