CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Stiamo per entrare nella Fase 2 dell'emergenza Coronavirus ma in alcuni paesi i contagi e i decessi sono ancora molto alti, Ecco le principali notizie extracalcistiche di queste ultime ore.

SITUAZIONE SPAGNA - Nelle ultime 24 ore sono 325 le persone decedute, 24 in più della giornata di ieri. Nel Paese si è registrato il nuovo record di guarigioni: ben 6.399 in un solo giorno. Sono invece 103.970 le persone attualmente positive al Covid-19.

SITUAZIONE USA - Continua ad aggravarsi il bilancio dei decessi negli Stati Uniti. Il numero delle morti legate al virus è ora pari a 58.265, superiore al bilancio finale delle vittime americane nei 20 anni della guerra del Vietnam, nella quale persero la vita 58.220 persone. I contagi superano il milione: sono attualmente 1.011.877.

RIPARTENZA REGIONI IN BASE AI CONTAGI - Riaperture differenti nella varie regioni in base ai numeri del contagio, secondo il ministro Francesco Boccia. «In base al monitoraggio delle prossime settimane ci potranno essere dal 18 maggio scelte differenziate tra le regioni sulle riaperture di attività. Più i contagi andranno giù, più la sanità territoriale sarà in sicurezza, più si potrà riaprire secondo un monitoraggio che discuterete con il ministro Speranza. Definito il monitoraggio si potrà procedere a differenziazioni». Così il ministro per le Autonomie e gli Affari regionali Francesco Boccia si è rivolto alle Regioni in video-conferenza (Il Messaggero.it).

INCENTIVO SU MEZZI DI TRASPORTO - La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, De Micheli, ha annunciato che il Governo sta valutando l'ipotesi di prevedere un 'buono mobilità' per i residenti delle città metropolitane e aree urbane con più di 60mila abitanti, in modo da fornire una soluzione alternativa ai mezzi pubblici che non potranno lavorare a pieno regime. L'obiettivo è quello di scongiurare l'utilizzo eccessivo dell'automobile: "Sara un bonus pari ad euro 200 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale".

ESAME DI MATURITÀ - Orale al via il 17 giugno in classe, con domanda a scelta, si parlerà di coronavirus. Voto massimo 40/100. Per cominciare, sarà lo studente a scegliere di che cosa parlare. «Non è una tesina», dice la ministra Lucia Azzolina ma si partirà appunto con un argomento a scelta sulla materia di indirizzo (greco e latino, matematica e fisica, lingue straniere) che lo studente avrà concordato prima con i suoi professori, che sono i 6 commissari che li giudicheranno. Nei prossimi giorni i dettagli verranno messi nero su bianco.