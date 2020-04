CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

PREMIER LEAGUE - In previsione della ripresa del campionato inglese, la Premier League sta cercando di capire quali siano le migliori soluzioni per ricominciare a giocare in totale sicurezza. Una delle misure che potrebbero prendere i club è quella di rimanere in isolamento in hotel per un periodo massimo di sei settimane, cioè il tempo utile per terminare la stagione. Ma c'è di più: le partite si potrebbero giocare nei vari centri sportivi, anziché negli stadi. A riportarlo è il Daily Mirror.

SECONDE CASE - Era uno dei punti più attesi del nuovo decreto da parte degli italiani in cerca di un po' di aria ma la formulazione delle nuove norme non scioglie i dubb. Anzi. Perché se è certo che non si potrà uscire dalla propria regione, e dunque non è consentito raggiungere le seconde case che si trovano in altra regione, non è affatto detto che non lo si possa fare se si ha una casa al mare, in campagna o in montagna all'interno della regione di residenza. Nel precedente decreto, quello in vigore ancora fino al 3 maggio, infatti è scritto: " Resta vietato ogni spostamento in abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze". Nel nuovo decreto non c'è più traccia di questo divieto. A riportarlo è Repubblica.it.

MONDO - Più di 3 milioni di persone al mondo affette da COVID-19 dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dall'aggregatore di dati della John Hopkins University: di questi, circa un terzo solo negli Stati Uniti. Spagna, Italia e Francia i paesi europei più colpiti.