CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

DONALD TRUMP - La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il Coronavirus. È il suggerimento che arriva da Donald Trump che indica che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il coronavirus. L’indicazione scatena subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono «irresponsabile e pericolo» il suggerimento del presidente americano perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa. A riportarlo è Corriere.it.

TURCHIA - Il ministro della Salute della Turchia, Fahrettin Koca, ha commentato la situazione della pandemia nel Paese, dove è stata superata la soglia dei centomila casi, con 2.491 decessi confermati: "Istanbul è diventata la Wuhan della Turchia. Ora abbiamo messo l’epidemia sotto controllo. Abbiamo individuato la catena dei contagi e abbiamo potuto curare i pazienti con diagnosi precoci, in un modo più gestibile", le sue parole al quotidiano Sabah.

SPAGNA - Sono 367 i decessi per Coronavirus che si sono registrati in Spagna nelle ultime 24 ore, la cifra più bassa dal 21 marzo (ieri erano stati 440). Il numero totale dei morti sale dunque a 22.524 persone. Buone notizie per quanto riguarda le guarigioni, visto che il numero delle persone guarite/dimesse (3.105) nelle ultime 24 ore supera per la prima volta da inizio emergenza quello dei nuovi contagiati (2.796), In totale, i dimessi/guariti finora in tutto il Paese sono 92.355. Sono, infine, 219.764 i contagi totali da COVID-19, come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Sanità spagnolo.

COREA DEL SUD - Il Coronavirus non ha causato vittime in Corea del Sud nelle ultime 24 ore. È la prima volta che accade dal 16 marzo, come spiega il Centro per il controllo delle malattie della Corea (Kcdc), parlando di soli sei nuovi contagi in un giorno e aggiornando a 10.708 il totale dei positivi. Si tratta del tasso di nuovi casi più basso dal 18 febbraio. Sono invece 240 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 in Corea del Sud e 8.501 quelle guarite.

USA - Gli Stati Uniti si avvicinano al primato dei 50.000 morti per coronavirus, 3176 nelle ultime 24 ore. I casi accertati sono 866.646 e i decessi 49.759. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Nel frattempo via libera della Camera americana allo stanziamento di 484 miliardi di dollari per le pmi e gli ospedali travolti dal coronavirus. I fondi approvati vanno a finanziare il Payckek Protection Program, il piano per le pmi approvato in precedenza e che ha registrato in pochi giorni l’esaurimento dei 350 miliardi precedentemente stanziati. Il provvedimento, già approvato dal Senato, approda sulla scrivania di Donald Trump.

GERMANIA - La Germania, che a inizio settimana ha allentato le misure di restrizioni per l’epidemia, ha superato la soglia dei 150mila contagi, con un incremento di 2.337 casi (+2%), a un totale di 150.383. Come ha reso noto il Robert Koch Institute, i decessi registrati in 24 ore sono 227 (+4%) e portano a 5.321 il triste bilancio delle vittime dall’inizio dell’epidemia nel Paese. I pazienti guariti sono 106.800, con un aumento di 3.500 in un giorno. Il Land della Baviera, il più colpito, conta quasi 40mila casi di contagio e oltre 1.500 decessi.

ITALIA - La Camera quest'oggi ha approvato il testo definitivo della legge di conversione del decreto Cura Italia con 229 sì, 123 no e 2 astenuti. Montecitorio ha confermato il documento già approvato dal Senato: per la definitiva promulgazione della legge mancano a questo punto soltanto i passaggi formali della firma da parte del Presidente della Repubblica e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ISS - Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha analizzato la situazione legata al COVID-19 nel nostro Paese all'interno di una lunga conferenza stampa sull'andamento epidemiologico del virus. Queste le sue principali dichiarazioni: "Il numero di casi si sta riducendo da tutte le parti, ma serve ancora prudenza circa le misure di riapertura visto che la situazione è diversificata in tutta Italia. Il fatto di avere dei dati positivi non significa abbassare le guardia, senza cautela l'RO può risalire in due settimane o anche meno. Come si tornerà alla normalità? Ci immaginiamo che in Italia riprenderanno progressivamente delle attività, secondo una logica di prudenza ma anche di inesorabilità. L'idea è: apriamo attività produttive, commerciali, una mobilità a supporto, e vediamo se riusciamo a mantenere questi numeri, andando progressivamente ad articolare una nostra vita che certamente non sarà come prima, fino a quando non avremo terapie ma soprattutto il vaccino. Bisogna riorganizzarsi, anche nella vita quotidiana. Ci si può muovere ma rispettando rigorosamente alcune regole. Si potrà andare al parco, ma non fare feste in sintesi. La situazione epidemiologica, in Italia, migliora però giorno dopo giorno: è corretto? La curva mostra che i sintomatici si riducono, ma ci sono ancora casi, anche questi però in riduzione. È aumentato nel frattempo l'utilizzo dei tamponi. Crescono gli asintomatici o coloro che hanno patologie lievi e si riducono i pazienti critici. La gran parte delle infezioni è avvenuta nelle strutture dove si concentrano persone anziane e disabili, poi nell'ambiente familiare, seguono le strutture sanitarie e una parte inferiore a livello lavorativo. Aumentano, invece, i contagi tra le donne, giusto? Da aprile è aumentato il numero delle donne contagiate. Per quanto riguarda i decessi, l'età media delle donne è più elevata e si conferma il fatto che le donne muoiono meno rispetto agli uomini nel nostro Paese. Quante zone rosse ci sono oggi in Italia? Sono 106 i Comuni italiani dichiarati zona rossa per l'emergenza Coronavirus. Molte zone rosse però sono in fase di esaurimento nella prossima settima".

CSS - Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, durante la conferenza stampa dell’Istituto sull'andamento epidemiologico relativo al Covid-19, ha parlato anche dei test sierologici: "Il 29 aprile ci sarà la graduatoria dei test sierologici e l’aggiudicazione rispetto a quello selezionato per lo studio di prevalenza sul territorio nazionale".

INAIL - Rispetto all’andamento degli altri settori economici, il settore Ateco "Sanità e assistenza sociale" ha registrato un forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro: +33% su base trimestrale e +102% su base annuale (marzo 2020 vs marzo 2019). I casi denunciati sono raddoppiati, passando dai 1.788 del marzo 2019 ai 3.613 del marzo 2020 (tre denunce su quattro riguardano il contagio da Covid-19). Lo comunica l’Inail. Per quanto invece riguarda le denunce di infortunio sul lavoro in altri settori, presentate all’Istituto nei primi tre mesi dell’anno, sono state 130.905 (-16,9% rispetto allo stesso periodo del 2019), 166 delle quali con esito mortale (-21,7%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 14.101 (-11,3%). I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza, che in marzo ha portato alla sospensione di molte attività lavorative su tutto il territorio nazionale.

ITALIA - Il premier Giuseppe Conte, alla conferenza stampa virtuale per la presentazione di un’iniziativa ONU-OMS per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il Coronavirus, ha parlato della situazione legata al nostro Paese: "L’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini. Siamo fieri di far parte di questa alleanza e vorrei dedicare il progetto a chi ha perso la vita e ai nostri eroi, dottori e medici".