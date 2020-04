CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

LOMBARDIA - L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, ha parlato a Mattino Cinque: "La Lombardia partirà giovedì 23 aprile con i test sierologici che serviranno a verificare se gli anticorpi ci sono e se sono immunizzanti. Riguardo alle critiche alla gestione lombarda dell'epidemia che sottendono la volontà di commissariare la regione dico che è triste che in questa fase si facciano solo processi mediatici a senso unico, ma noi continuiamo a lavorare".

BRASILE - La Federazione brasiliana si appresta ad annunciare che non vi saranno attività per tutto il mese di maggio a causa del coronavirus, secondo quanto riportato da Lance!. Tuttavia, con il "Brasileirao" alle porte, il ritorno non può avvenire oltre giugno per non compromettere tutto il calendario nazionale. Il massimo campionato era previsto per la prima settimana di maggio. Allo stato attuale il Brasile conta 2.575 morti e 40.581 contagiati.

REZZA (ISS) - Il direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza, ha parlato della possibilità di andare in spiaggia e al mare in estate. Queste le sue parole riportate da Corriere.it: "Se il trend continua a migliorare l'augurio è che gli italiani possano andare in vacanza, ma in questo caso si potrebbe andare in spiaggia e al mare solo rispettando scrupolosamente il distanziamento sociale. Per parlare di vacanze è ancora un po’ presto ed è necessaria cautela".​​​​​​​

BORIS JOHNSON - Boris Johnson sta meglio ed è pronto a tornare al lavoro. Secondo quanto riportato da SkyNews il premier britannico avrà nel pomeriggio una telefonata con Donald Trump mentre in settimana è attesa un’udienza, anch’essa via telefono, con la regina Elisabetta II. Johnson ha già ripreso i contatti con alcuni leader mondiali così come con i suoi ministri e consiglieri.​​​​​​​

TORI - Il Coronavirus ferma anche la corsa dei tori a Pamplona. Come riportato da Corriere.it sono infatti state annullate le celebrazioni di San Fermin, previste per il mese di luglio, manifestazione che ogni anno attira tantissimi turisti da tutto il mondo.​​​​​​​

UK - Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha aggiornato circa i progressi del vaccino sul coronavirus sul quale sta lavorando il team di Oxford durante la conferenza stampa di Downing Street sull'emergenza: "Sarà sperimentato sulle persone da questo giovedì. Al progetto andranno 20 milioni di sterline per accelerare gli studi, e altre 22 milioni andranno all’Imperial per sostenere la loro fase due nei test. Sviluppare un vaccino è una scienza incerta ma i due progetti di sviluppo stanno facendo rapidi progressi".​​​​​​​

SINGAPORE - Singapore estende le misure anti Covid-19 dal 4 maggio al primo giugno: è quanto ha annunciato il premier Lee Hsien Loong sul lockdown parziale della città. Il ministero della Salute ha annunciato oggi altri 1.111 casi di coronavirus, a 9.125 totali, per il secondo giorno di fila sopra quota 1.000, dopo i 1.426 record di ieri. Le ultime infezioni sono soprattutto legate ai focolai nei dormitori dei lavoratori stranieri del settore delle costruzioni.​​​​​​​