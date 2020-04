CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio..

CICLISMO - Nelle ultime ore è arrivato lo stop ad un'altra grande manifestazione. Il Tour de France è stato infatti ufficialmente rinviato dai suoi organizzatori. La Grande Boucle si dovrebbe così correre a settembre con la partenza fissata il 29 agosto e l'arrivo il 20 settembre.

TENNIS - Il capitano italiano di Coppa Davis Corrado Barazzutti intervistato da La Repubblica ha spiegato che in questo momento è difficile a una ripartenza del tennis, e dello sport in generale, in assenza di un vaccino contro il Coronavirus: “Non voglio essere pessimista, ma il più realista possibile. Fino a quando non troveranno un vaccino non potremo tornare alla normalità. Non vedo possibile parlare di date e calendari. - continua Barazzutti – Porte Chiuse? Potrebbe essere un'idea, ma Wimbledon che ha diritti tv importanti ha deciso di non giocare senza i tifosi sugli spalti”.

PARLA LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA - L'Europa ha bisogno di un nuovo piano Marshall". Parola di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che è tornata a parlare in occasione della presentazione delle linee guida per la ripresa economica e l'allentamento delle restrizioni, sottolineando come nell'Unione sia state previste misure contro la crisi per 3 mila miliardi di euro e come ne seguiranno altre. "Le restrizioni previste - ha spiegato la politica tedesca - dagli Stati membri sono state cruciali per limitare il contagio, ma ci costano un prezzo enorme. Non vogliamo dire di sollevarle, ma vogliamo fornire un quadro a tutti gli Stati. In generale, la raccomandazione è di adottare un approccio graduale e di monitorare continuamente ogni azione".

RIAPERTE LE SCUOLE IN DANIMARCA - La Danimarca è il primo Paese europeo a riaprire le scuole. Nella giornata di oggi sono infatti tornati sui banchi gli alunni di asili, materne ed elementari, mentre i ragazzi più grandi, che frequentano medie e liceo, dovranno aspettare ancora fino al 10 maggio. Tra la preoccupazione dei genitori, alcuni dei quali hanno lanciato petizioni per chiedere di prorogare la chiusura, le lezioni non sono ricominciate su tutto il territorio: hanno riaperto scuole in circa metà del Paese, e in percentuale anche inferiore al 50% per quanto riguarda Copenaghen.

"TEST AI GIOCATORI? NON ETICO - "Adesso i test sui calciatori non sarebbero etici". Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il dottor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, dice la sua sulla possibile ripartenza del calcio: "Al momento non ci sono patenti di immunità. E fare test ogni giorno agli atleti, mentre il personale sanitario non riesce a farli, non sarebbe etico. Chi parla di patenti di immunità non sa nulla di malattie infettive".