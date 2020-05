CORONAVIRUS, Non solo calcio: le ultime dal mondo

In questo periodo,di emergenza a causa del Coronavirus, ecco le principali notizie extracalcistiche delle ultime ore.

4 MILIONI DI CONTAGI NEL MONDO. ITALIA 5^ - Sono oltre 4 milioni le persone contagiate nel mondo dal COVID-19. E' quanto emerge dall'aggregatore dei dati della John Hopkins University, che mette in evidenza anche come l'Italia, al momento, è al quinto posto per numero di contagi e non più al secondo o terzo come accaduto fino a qualche giorno fa. Nelle ultime ore, infatti, Gran Bretagna e Russia hanno sopravanzato il nostro paese.

SUD COREA RINVIA APERTURA SCUOLE - In seguito al balzo dei contagi legati agli assembramenti in alcuni nightclub di Seul, la Corea del Sud ha deciso di rinviare di una settimana la riapertura delle scuole, prevista inizialmente per mercoledì. Lo ha annunciato il vice ministro dell'Istruzione, Park Baeg-beom, che ha definito la decisione "inevitabile".

FORMULA 1: IDEA INIZIO A LUGLIO - Filtrano indiscrezioni sulla ripresa della Formula 1. Il portale thejudge.com ha fatto trapelare una presunta lettera della FIA, inviata a ciascun team venerdì scorso, in cui è confermato che il Mondiale comincerà domenica 5 luglio con il Gran Premio d'Austria, che sarà bissato mercoledì 8 o giovedì 9. Poi sarà la volta di Silverstone, con il GP di Gran Bretagna fissato per il 19 e il replay nella settimana successiva. Tutti gli eventi si svolgeranno senza pubblico.