CORONAVIRUS, Non solo calcio: le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

MOTO GP: "È troppo presto per dire se avremo 8, 10 o 12 gare". Intervistato da Catalunya Radio, Manel Arroyo, direttore della Dorna (la società che organizza il MotoGP), analizza il futuro della stagione, ferma per la pandemia Coronavirus: "È in questo momento non si può pensare a un calendario. Gli organizzatori aspettando di capire quale sarà la situazione nei rispettivi Paesi, di certo è difficile dire quando potremo cominciare. La cancellazione della stagione è possibile, ma è anche l'ultimo scenario che prendiamo in considerazione in questo momento".

FORMULA 1: Una Pasqua triste per il mondo della Formula 1: la leggenda britannica Stirling Moss è morto dopo una lunga malattia (non c'entra dunque in Coronavirus in questo caso) . L’ha annunciato la moglie. La leggenda dell’automobilismo aveva 90 anni. Negli anni del secondo dopo guerra vinse 212 delle 529 gare che disputò in ogni categoria, comprese Targa Florio, Mille Miglia e Tourist Trophy. Ancora oggi ricorre spesso nei pezzi degli statistici perché è il pilota di F.1 che si è aggiudicato più Gran Premi (16) senza aver mai vinto il titolo. Per lui anche 16 pole position fra il 1952 e il 1961 e quattro secondi posti nella classifica del Mondiale: 1955, ‘56, ‘57 e ‘58. Nel ‘62 rimase seriamente ferito in un incidente a Goodwood, che lo tenne in coma per 30 giorni e dopo alcuni test l’anno successivo con la Lotus prese la decisione di ritirarsi dalle corse (Gazzetta.it)

TENNIS: Niente "Rogers Cup", almeno al femminile, ad agosto. Gli organizzatori del torneo di Montreal, che quest'anno avrebbero ospitato l'appuntamento Wta secondo l'alternanza con Toronto (dove invece è previsto il Masters 1000 Atp), hanno annunciato il rinvio a data da destinarsi della prova che si sarebbe dovuta giocare fra il 10 e il 16 agosto. Anche se Atp e Wta hanno sospeso tutte le attività solo fino al 13 luglio, il governo del Quebec ha disposto la cancellazione di tutti gli eventi sportivi e culturali fino al 31 agosto. Da qui il passo indietro di Montreal, che però non dispera di poter recuperare più in là il torneo. Resta al momento confermato invece quello di Toronto, previsto nelle stesse date.

BOXE: Sono stati in tutto dieci, fra pugili e tecnici, coloro che sono risultati positivi dopo aver preso al torneo di qualificazione olimpica svoltosi a Londra e interrotto dopo il terzo gjorno, per motivi di sicurezza legati al rischio di contagio. Lo fa sapere il presidente della confederazione europea della boxe olimpica (Eubc), Franco Falcinelli, il cui maggiore rimpianto, come scrive sui social dell'ente "è stato per la mancata adozione di misure preventive contro il Covid-19. Kit di protezione e mascherine non sono stati forniti ai partecipanti. Il distanziamento sociale non è stato minimamente applicato, così come non ci sono state prescrizioni igienico-sanitarie da parte degli organizzatori". Secondo Falcinelli, "in tali circostanze, il risultato avrebbe potuto essere molto peggio di 10 casi positivi di Covid-19".