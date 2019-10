CORINI (S.STAMPA), Gran punto contro squadra forte

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha commentato in sala stampa il pareggio contro la Fiorentina: "Un punto importante contro una squadra forte, in fiducia. Primo tempo di livello, secondo tempo gestito in maniera diversa, l'infortunio di Dessena ha cambiato le nostre caratteristiche. È mancata un pizzico di lucidità in alcune scelte. Prime sensazioni? La speranza è che sia una forte contusione, farà gli accertamenti. È la gamba già infortunata, non abbiamo un riscontro preciso. Balotelli? Aveva avuto un problema, ma è una scelta tecnica. Questo rafforzerà il nostro rapporto. Ci dobbiamo venire incontro, ha le qualità morali per farlo. Gli ho dato fiducia nelle prime partite, oggi ho preferito una punta più fisica, che desse una mano al centrocampo. Posizione di Romulo? La Fiorentina costruisce con tre difensori più Badelj, sapevamo che se avessimo riconquistato palla in certe zone avremmo potuto fargli male. Su una di queste situazioni è nato il gol, che poi è stato annullato. Il pre-partita? Io so che la Fiorentina è arrivata in ritardo e che ha chiesto di spostare il fischio d'inizio. Ci hanno impiegato molto ad arrivare, mi sembra strano che Montella dica qualcosa di diverso. È un atto di cortesia nei loro confronti".