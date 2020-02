COPPA ITALIA PRIMAVERA, Rivivi il LIVE di FV!

16.32 - Finisce qui la diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

16.30 - Viola che saranno attesi dalla finale contro il Verona, contro cui la squadra di Bigica cercherà di ripetere il titolo conquistato l'anno scorso. Anche se lo dovrà fare senza gli squalificati Lovisa e Fiorini.

16.28 - La Fiorentina fa l'impresa e guadagna la finale di Coppa Italia! Dopo una partita molto combattuta giocata bene dalla squadra di Bigica, grazie al 2-2 a Vinovo e in funzione dell'1-1 al Franchi la Fiorentina passa il turno. In rete Lovisa e Beloko per i viola, Portanova e Dragusin nel finale per i bianconeri.

90' +5' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA È IN FINALE DI COPPA ITALIA!

90' +5' - GOL DELLA JUVENTUS! SEGNA DRAGUSIN colpendo di testa da calcio d'angolo. Ma dovrebbe essere troppo tardi per i bianconeri.

90' +4' - Ottima punizione conquistata da Spalluto. Respira la Fiorentina.

90' +3' - Allontana la Fiorentina, anche se la Juve resta in pressione.

90' +3' - Difende Pierozzi sulla sinistra e concede una pericolosa punizione alla Juventus.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Prova l'azione offensiva ancora Beloko, fermato appena entrato in area.

88' - Cambio per la Fiorentina: entra Chiti.

85' - Altra azione imperiosa di Beloko, che esce dalla propria area e viene steso nella metà campo avversaria.

82' - Doppio cambio nella Juventus: entrano Barrenechea e Moreno. Si gioca il tutto per tutto Zauli.

81' - Si salva la Fiorentina su un'azione in area di Portanova. Alla fine la retroguardia viola allontana.

79' - Sene fa partire un destro da fuori area. Centrale, para facile Brancolini.

76' - Ammonito Lovisa. Anche lui diffidato, al pari di Fiorini salterebbe la finale. Poco dopo lascia lui stesso il campo per Hanuljak, così come Fiorini esce in favore di Fruk.

74' - Anzolin prova a calciare in porta una punizione dai venticinque metri. Mancino basso e angolato, parato però senza affanni da Brancolini.

73' - Doppio cambio Juventus. Dentro Sekulov e Da Graca al posto di Leone e Tongya.

70' - Ammonito Edoardo Pierozzi dopo una scivolata molto ruvida.

68' - GOOOOOOL! BELOKO! Fiorentina di nuovo avanti! Discesa devastante dalla sinistra del centrocampista viola, sul cui tiro dal limite con il destro, poi, è determinante una deviazione per spiazzare Israel, rimasto di sasso.

63' - Cambia anche Bigica, doppia sostituzione: fuori Ponsi e Duncan, dentro Simonti e N. Pierozzi.

62' - Ammonito anche Ponsi tra i viola. Lui però non era diffidato. Quindi primo cambio nella Juve: fuori Marques, dentro Sene.

56' - Fiorini colpisce in ritardo Fagioli in scivolata: ammonito il centrocampista della Fiorentina. Era diffidato, salterà l'eventuale finale. Subito dopo Ahamada prova a sorprendere da lontano Brancolini, trovando però presente il portiere viola.

53' - Tentativo pericoloso della Juve con Leone che rientra da sinistra e prova a calciare di destro sul primo palo, senza però centrare la porta.

50' - Koffi accelera vertiginosamente a sinistra e prova ad incrociare in corsa, trovando però l'attenta risposta di Israel con i piedi.

46' - Comincia la ripresa, con il primo pallone mosso dalla Fiorentina.

INIZIO SECONDO TEMPO

15.36 - Squadre tornate in campo e già schierate, ancora qualche istante e si ricomincia.

15.21 - All'intervallo si sta ripetendo lo stesso punteggio dell'andata: 1-1. Al vantaggio viola firmato Lovisa ha risposto subito dopo Portanova, sfruttando un blackout difensivo della squadra di Bigica. Un po' di riposo ora, prima di rientrare in campo per la ripresa.

FINE PRIMO TEMPO

45' - Un minuto di recupero.

43' - Furiosa mischia davanti ad Israel su un calcio d'angolo a favore dei viola. Risolve in qualche modo la difesa di casa.

35' - Fiorini calcia direttamente verso la porta una punizione dalla lunga distanza. Conclusione alta, anche se non di tantissimo.

29' - GOL! Portanova! Incredibile immediato pareggio della Juve, che sfrutta una dormita difensiva viola su un lancio lungo. Indeciso anche Brancolini nell'uscita, e 1-1 bianconero dopo pochissimi istanti.

28' - GOOOOOOOOOOL! LOVISA! La Fiorentina passa in vantaggio! Gran spunto di Koffi a sinistra e cross basso al centro per Lovisa, che in scivolata la mette dentro.

27' - Ponsi calcia da lontano, trovando però Israel attento.

25' - Ammonito Ahamada per un fallo in ritardo su Koffi. Primo giallo del match.

24' - Bianconeri che hanno un'altra punizione da zona pericolosa: stavolta ci prova Portanova, ed inquadra la porta. Trovando però Brancolini attento.

22' - Beloko sfonda a sinistra e cerca Duncan al centro: l'inglese non riesce a calciare. Azione simile poco dopo, ma stavolta sul cross non c'è nessuno.

18' - Juve che si affaccia in avanti su calcio di punizione: Fagioli prova a metterla sopra la barriera dal limite, ma non centra lo specchio difeso da Brancolini.

10' - Bello spunto in velocità di Koffi sulla fascia sinistra, anche se al momento del cross è contenuto, e ottiene solo un calcio d'angolo, dal quale non arrivano particolari conseguenze.

5' - Primi minuti di studio, anche se la squadra di Bigica sembra aver iniziato con determinazione e voglia di spingere.

1' - Via! Inizia Juve-Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa Italia Primavera. Si riparte dall'1-1 dell'andata a Firenze.

INIZIO PRIMO TEMPO

14.34 - Squadre in campo! Ecco bianconeri e viola sul terreno di gioco. L'inno della Juve saluta l'ingresso in campo dei protagonisti.

Semifinale di ritorno della Coppa Italia Primavera tra Juventus e Fiorentina. La partita d'andata, giocata in casa dei viola, si è conclusa sul punteggio di 1-1. Per seguire la cronaca diretta della partita, rimanete connessi su FirenzeViola.it e sul suo racconto live. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Juventus (4-3-3): Israel; Wesley, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Fagioli, Leone, Ahamada; Tongya, Portanova, Marques.

Fiorentina (4-3-3): Brancolini; E. Pierozzi, Dutu, Dalle Mura, Ponsi; Lovisa, Fiorini, Beloko; Spalluto, Duncan, Koffi.