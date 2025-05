Coppa Italia Femminile Primavera: la Fiorentina avanza in semifinale

La formazione under 19 femminile gigliata chiude il proprio girone eliminatorio di Coppa Italia Femminile Primavera con un set tennistico 6-2 ai danni del Parma allo stadio Davide Astori del Viola Park. Le ragazze di Melani ottengono così altri tre punti che le proiettano al primo posto a pari merito col Sassuolo – che però sono seconde per via dello scontro diretto vinto al primo turno dalle gigliate. Con il primo posto ottenuto le viola accedono alla semifinale del torneo che si terrà domenica primo giugno. Dopo essere andata avanti di due reti grazie a Cherubini e Ciabini, le toscane subiscono la rimonta del Parma che inchioda il risultato sul 2-2 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa però le padrone di casa si scatenano con Andreoni che riporta la Fiorentina in vantaggio, seguita poi dal secondo sigillo personale di Giulia Ciabini prima che De Gregorio e Meacci chiudessero la pratica. Il livello ora si alza con l’Inter Women che attende le toscane al penultimo atto prima della finale. La Fiorentina sogna il primo trofeo in chiave Primavera Femminile ed ha tutte le carte in regola per poter ambire al successo di questa prima storica edizione della rassegna.