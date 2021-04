COPPA ITALIA, Doppio Spalluto e il trofeo è viola

La Fiorentina domina un tempo poi soffre nella ripresa ma porta a casa la Coppa Italia per la terza volta consecutiva battendo la Lazio per 2-1. E' stato Spalluto a portare subito avanti i viola all'8' poi a raddoppiare al 32'. In entrambi i casi ci mette lo zampino Pierozzi, con una traversa nel primo caso, con un bel cross che chiama l'incornata del centravanti. Ma a parte i due gol la Fiorentina nei primi 45 minuti non fa arrivare la Lazio oltre la trequarti e ha diverse occasioni soprattutto nel finale dove anche Munteanu vuole metterci la firma. Nella ripresa Menichini aggiusta modulo e interpreti e riesce a cambiare completamente la partita. Al 57' Bertini accorcia su punizione poi è quasi un monologo e Fiorini salva sulla linea un tiro di Floriani al 74'. I viola soffrono ma resistono e al 95' esplode la gioia viola: la Coppa resta alla Fiorentina!