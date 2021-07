CONVOCATI, Chi c'è e chi no: il punto

Stasera è iniziato il raduno dei viola con la convocazione di 30 giocatori che, a parte Amrabat che nonostante sia nell'elenco ha ottenuto tre giorni di ferie in più, hanno risposto presente per effettuare i tamponi, al cs proprio in questi minuti. Da domani al via visite e test a gruppi, da mercoledì infine inizeranno anche gli allenamenti agli ordini di Vincenzo Italiano e il suo staff. Ecco l'elenco dei convocati pubblicato dalla Fiorentina. 19 invece i giocatori esclusi, in attesa di essere ceduti o comunque fuori dal progetto tecnico. I nazionali rientreranno ovviamente dopo aver recuperato le loro ferie post impegni con le selezioni.

LEGGI LA LISTA DEI CONVOCATI E LE CURIOSITA' SUI BABY PRESENTI

LEGGI LA LISTA DEGLI ESCLUSI