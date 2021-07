VIOLA, Sono 19 gli esclusi dai convocati: l'elenco

Sono in tutto trenta (più i sei nazionali che si aggregheranno al gruppo viola da inizio agosto) i giocatori che la Fiorentina ha scelto di convocare per il pre-ritiro di Firenze che partirà nelle prossime ore e, verosimilmente, anche per quello di Moena che avrà inizio sabato prossimo. Ci sono tuttavia anche molti esclusi tra i giocatori che sono attualmente sotto contratto con la società viola (ritorni dai prestiti ed ormai ex Primavera) e che evidentemente non rientrano nel progetto tecnico in vista della prossima stagione. Ecco, dunque, il “contro elenco” dei calciatori che non sono stati convocati al centro sportivo già da stasera per i tamponi e che dovranno presto trovarsi una sistemazione.

Portieri:

1) Brancolini

2) Cerofolini

3) Ghidotti

Difensori:

4) Illanes

5) E. Pierozzi

6) Pinto

Centrocampisti:

7) Lovisa

8) Meli

9) Trovato

Attaccanti:

10) Gori

11) Graiciar

12) Koffi

13) Zekhnini

I fuoriquota in Primavera:

14) Chiti

15) Dutu

16) Ponsi

17) Fiorini

18) N. Pierozzi

19) Spalluto