CONTATTI CON DJURIC, MA TUTTO RIMANDATO A DOPO IL VERTICE TRA ITALIANO E LA DIRIGENZA

La Fiorentina in estate dovrà assicurarsi un innesto anche in attacco, specialmente nel caso in cui decidesse di non rinnovare il prestito di Krzysztof Piatek. Nelle ultime settimane uno dei nomi più gettonati in tal senso è stato quello di Milan Djuric, profilo di esperienza (classe '90) e sicura affidabilità. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, la società di viale Manfredo Fanti ha avuto dei contatti con l’entourage del giocatore, in occasione dei quali ha manifestato il proprio apprezzamento che, naturalmente, è stato più che contraccambiato.

Di fatto non si è andati oltre al semplice sondaggio, anche perché nella giornata di domani come noto avrà luogo un vertice di mercato tra la dirigenza viola e l’allenatore Vincenzo Italiano durante il quale si farà il punto della situazione pure sull’attaccante bosniaco. Certo è che per quest’ultimo non manca la concorrenza, sia dall’Italia che dall’estero, così come non è scontato un divorzio con la Salernitana, a cui Djuric è legato sino al 30 giugno seppure ad oggi i contatti per un eventuale rinnovo non abbiano portato a niente di concreto. La Fiorentina, insomma, c’è, anche se tutto è rimandato a quando le idee saranno più chiare.