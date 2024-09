CONSAPEVOLEZZA, AMBIZIONE E FIDUCIA: PALLADINO ALZA L'ASPETTATIVA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn manifestando la propria consapevolezza di aver ereditato una Fiorentina reduce da un triennio importante: "Voglio cercare di dare il massimo per questa società che ha creduto in me e nel mio staff. Stiamo cercando di fare il nostro meglio perché siamo ambiziosi. Prima di me è stato fatto un grande lavoro e questa estate ci sono stati grandi cambiamenti". Il tecnico punta a completare il percorso di Italiano alzando l'aspettativa generale: "Stiamo lavorando per dare le giuste soddisfazioni ai tifosi. Il sogno sarebbe sollevare un trofeo".

Cognizione di causa.

Da inizio giugno la dirigenza viola si professa ambiziosa. Un concetto che evidentemente viene ripetuto spesso al Viola Park e che l'allenatore ha ben recepito. Ma prima dell'ambizione passa la consapevolezza del tecnico, che sa di aver lanciato una nuova soluzione tattica non così immediata da digerire: "Non è facile passare da un certo sistema di gioco ad uno completamente diverso - le parole di Palladino - Ci vogliono tempo, pazienza ed errori, perché fanno crescere. Vedo cose positive". L'importante, adesso, è impiegare al meglio possibile la settimana di sosta.

Fiducia incondizionata.

Interessante anche il passaggio su Andrea Colpani, uno dei grandi punti interrogativi di questo inizio stagione. Palladino lo ha chiesto alla sua dirigenza, nel corso dell'estate, perché sicuro delle sue capacità tecniche. E non fa marcia indietro: "Mi auguro che si ripeta. Ha margini di miglioramento ed essendo un grande professionista ci teneva tanto a venire qua a Firenze. Mi auguro che possa consacrarsi in Serie A e tornare in Nazionale". Un attestato di fiducia ulteriore nei confronti di un ragazzo che deve ancora trovare la migliore condizione.