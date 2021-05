CONFERMA TERRACCIANO, OK VLAHOVIC, INGENUO MILENKOVIC

TERRACCIANO – Risponde subito presente, nel giro di poco, su Zielinski e su Fabian Ruiz, si ripete su Politano in avvio di ripresa. Para anche il rigore di Insigne ma sul tapin si deve arrendere. Si conferma garanzia, 6,5

MILENKOVIC – Ruvido su Osimhen, nonostante il giallo si fa rispettare fino a quando in area strattona Rahmani causando il rigore del Napoli. Ingenuità, 5

PEZZELLA – Primo duello con Osimhen che lo vede in difficoltà, poi recupera anche se resta molto nervoso e rimedia il giallo che gli costerà la squalifica. Esperienza in viola probabilmente al capolinea, 6

CACERES – Primo tempo a tener d'occhio Politano, ripresa nella quale si fa ammonire dopo poco per proteste ma mantenendo alta la guardia, 6

VENUTI – Buon dinamismo nelle prime battute di gioco con qualche duello vinto con Hysaj e Insigne, più in difficoltà quando il Napoli spinge nel secondo tempo e sfortunato sull'autogol, 5,5

BONAVENTURA – Battitecco con Vlahovic a metà primo tempo per un contropiede non sfruttato e un tentativo da fuori nel corso della ripresa. Meno ispirato del solito ma sufficiente, 6

Dal 31'st CALLEJON – S.v.

PULGAR - Da fermo resta preciso, che sia quando pesca Venuti in area o Caceres su corner, e anche se non brilla dà il suo apporto, 6

CASTROVILLI – Più attento che propositivo ha il suo bel da fare nei duelli a metà campo. Finisce tra gli ammoniti poi Iachini lo cambia terminando una prestazione sottotono, 5

Dal 21'st EYSSERIC – Palleggio e qualche tentativo sporadico, 6

BIRAGHI – Il primo traversone è per il gol annullato di Vlahovic ed è più che buono, poi col passare dei minuti non riesce a mantenere le premesse e a metà ripresa esce, 5,5

Dal 21'st IGOR – Prende in consegna Lozano senza troppe sbavature, 6

RIBERY – Nervoso fin dall'inizio si vede in contropiede con conclusione centrale e quando rimedia il giallo per fallo su Fabian Ruiz. Sale di tono nel secondo tempo con qualche slalom pregevole e qualche giocata delle sue, 6

Dal 37'st KOUAME – S.v.

VLAHOVIC – Peccato sia di poco in fuorigioco perché la girata di testa prima del quarto d'ora era da applausi. E' comunque in una condizione notevole a giudicare da come rincorre ogni avversario e la flessione nella ripresa non cambia il giudizio positivo, 6

IACHINI – Nessuna sorpresa e formazione tipo. Nel primo tempo i suoi si difendono con ordine e in contropiede riuscirebbero anche a segnare su Vlahovic non fosse in fuorigioco. Il rigore però scombussola i piani e da quel momento il Napoli legittima la vittoria trovando il raddoppio su autogol. Nervoso anche lui non se le manda a dire con Gattuso, e se la solidità dei suoi dura circa un'ora là davanti la Fiorentina oggi non punge, 5,5