CONFERENCE, Via libera per la trasferta a Brugge

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una bella notizia notizia per i tifosi viola. Nonostante ci fosse qualche timore che alla tifoseria della Fiorentina venisse impedita la trasferta a Brugge, dopo il lancio di fumogeni in campo a Plzen dal settore ospiti, in virtù della recidiva dalla scorsa stagione europea, è arrivato il via libera.

I tifosi potranno così seguire la squadra viola in questa seconda semifinale di Conference, l'8 maggio a Brugge (ore 18.45) e i gruppi organizzati (e non solo) si stanno già muovendo in tal senso.