CONFERENCE, Stasera si conoscerà l'avversario dei viola

Questa sera la Fiorentina conoscerà finalmente il nome dell'avversaria che dovrà affrontare nei playoff di Conference League il 22 e il 29 agosto. Alle 21 infatti, scenderanno in campo in Ungheria la Puskas Akademia contro l'Ararat Armenia dopo che all'andata, in terra armena, gli ungheresi si sono imposti per 1-0 con gol arrivato nei minuti di recupero. La vincente del doppio confronto che si concluderà stasera col ritorno presso la Pancho Arena di Felcsut, sfiderà la squadra di Palladino per accedere alla fase a girone unico della competizione europea.