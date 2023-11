NOTIZIE DI FV CONFERENCE, ECCO L'INCASSO DELLA VIOLA FINO AD ORA La Fiorentina fino ad ora ha incassato dalla Conference League 5.759.000, cifra calcolata in base ai premi UEFA, che comprendono la quota fissa per la partecipazione, a cui vanno sommati i premi per vittoria o pareggio, gli importi non distribuiti e la... La Fiorentina fino ad ora ha incassato dalla Conference League 5.759.000, cifra calcolata in base ai premi UEFA, che comprendono la quota fissa per la partecipazione, a cui vanno sommati i premi per vittoria o pareggio, gli importi non distribuiti e la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 novembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi