CON VALENTINI ARRIVA IL 30° ARGENTINO IN VIOLA: CONTINUA UN LEGAME STORICO DESTINATO A DURARE

L'asse Firenze-Argentina colpisce ancora. La Fiorentina ha messo a segno il colpo Nicolas Valentini, con il calciatore che ha messo la propria firma sul contratto nella giornata odierna e si legherà alla società viola per i prossimi 4 anni e mezzo a partire dal prossimo gennaio. In attesa di capire se la Fiorentina riuscirà ad anticipare il suo trasferimento, dato che Valentini ha il contratto in scadenza col Boca al 31 dicembre 2024, si può dire che il calciatore può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore viola.

Con il suo arrivo si rafforza ancora di più il legame tra l'Argentina, più precisamente in questo caso Buenos Aires, e il capoluogo toscano, che storicamente ha regalato diversi gioielli alla squadra viola. Nicolas Valentini, oltre ad essere il quinto argentino della rosa della Fiorentina, sarà il 30° giocatore dell'Albiceleste che vestirà la maglia della Fiorentina, inserendosi in un lista di illustri connazionali, campioni e non solo. Da Gabriel Omar Batistuta, passando per Miguel Montuori, Francisco Lojacono, Daniel Bertoni, Daniel Passarella, i più recenti Mario Alberto Santana e Gonzalo Rodriguez, fino a Mario Bolatti, German Pezzella, e quelli che saranno suoi prossimi compagni ovvero Martinez Quarta, Nico Gonzalez, Gino Infantino e Lucas Beltran.

Valentini farà parte di una vera e propria colonia di connazionali sudamericani che ha costellato la storia della Fiorentina. Ciò non toglie che l'ormai ex calciatore del Boca si aggiungerà a quella lista di difensori argentini, nominati poco prima, che hanno lasciato in qualche modo il segno. Sulle orme loro di Bertoni, Passarella, Gonzalo, Pezzella e infine Martinez Quarta, l'acquisto di Valentini guarda al futuro e dà continuità a quel legame tra la squadra di Firenze e il paese sudamericano, intriso di storia e ricordi, e portato avanti nel tempo da chi in campo e fuori ha mescolato il colore viola con quelli dell’Albiceleste.