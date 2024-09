COMUZZO, Idoli e sirene estive dalla A: i retroscena

FirenzeViola.it

Tra gli articoli che hanno destato più interesse tra lettori di Firenzeviola c'è quello del nostro Lorenzo Marucci su Pietro Comuzzo, per far conoscere meglio il difensore classe 2005 sul quale punta la Fiorentina e Raffaele Palladino che in campionato lo ha schierato sempre titolare ed ha una presenza anche in Conference. E' arrivato il rinnovo al 2028 (che sarà presto ufficializzato) ma non tutti sanno che questa estate sul giocatore sono piombate tante squadre: il Monza e l'Empoli in A, Sampdoria, Reggiana, Sassuolo e Juve Stabia In B. I paragoni anche ingombranti ora iniziano già a fare capolino, ma per la sua crescita costante è forse meglio se Comuzzo... si tappa le orecchie. Anche se chi conosce un po' il difensore viola è convinto che guardi dritto avanti a sè, senza farsi distrarre. Certo, gli idoli ci sono per tutti. Quello di Comuzzo è Van Dijk, l'olandese del Liverpool.

