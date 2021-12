COMPLEANNO, Tanti auguri a mister Vincenzo Italiano

Primo compleanno in viola per Vincenzo Italiano: il tecnico della Fiorentina infatti, attualmente una delle migliori (se non la migliore) note di quello inizio di stagione, spegne oggi 44 candeline, essendo nato il 10 dicembre 1977 a Karlsruhe, in Germania. Da parte di tutta la redazione di Firenzeviola.it, i migliori auguri all’allenatore viola nella speranza che possa farsi un grande regalo già domani pomeriggio nel match contro la Salernitana.