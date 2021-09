COMMISSO VUOLE RIPARTIRE COL SÌ DI VLAHOVIC: NUOVI CONTATTI A BREVE

Dusan Vlahovic non può che essere il protagonista assoluto del mondo viola dopo queste prime sei giornate di campionato. 4 gol segnati e la consapevolezza di essere l'inamovibile punta di diamante di un progetto ambizioso come quello di Italiano. Il problema però resta legato al rinnovo di contratto, che per il momento il giocatore non ha firmato nonostante la Fiorentina, offerta dopo offerta, sia andata incontro a tutte le richieste dei suoi agenti.

Commisso vorrebbe ripartire per gli USA la prossima settimana, con il sì del suo attaccante in tasca. Magari non proprio con la firma, ma con la certezza che essa sia in procinto di arrivare quello sì. Per questo, dopo aver lasciato il ragazzo in pace durante la preparazione e per l'avvio della stagione, in questi giorni proverà a alzare il pressing per ottenere il via libera. I contatti nelle prossime ore saranno ancora più fitti e non è da escludere un viaggio imminente dei suoi agenti verso Firenze proprio con l'intenzione di arrivare alla fase bollente della trattativa.

Il contratto per il giocatore è pronto da settimane. I dirigenti sono andati incontro a tutte le richieste economiche, compresa una clausola che non supererà gli 80 milioni e che dunque diventa un cartellino del prezzo più che un deterrente per chi vorrà provare ad acquistarlo. Insomma la Fiorentina ha messo il giocatore in condizione di firmare senza troppi patemi anche in ottica futuro e ora si aspetta che possa arrivare il suo ok.

Le tensioni con i procuratori però sono ancora presenti, perché i circa 2 milioni di commissioni previsti dall'accordo non soddisfano il suo entourage e proprio di questo si parlerà nei prossimi colloqui previsti entro la prossima settimana. Possibile che vengano inseriti dei bonus per i procuratori che prevedano di guadagnare dalla futura rivendita, una percentuale che garantirebbe agli agenti un incasso sicuro oltre alle semplici commissioni del trasferimento.

Tra pochi giorni Commisso ripartirà per gli States, il tempo stringe, anche perché se non dovesse arrivare la firma a giorni, la Fiorentina ha comunque l'intenzione di non andare oltre dicembre, per evitare che a gennaio qualche voce di troppo distragga l'attaccante in pieno campionato e per evitare che nell'estate successiva il nome di Vlahovic sia il più chiacchierato a livello internazionale.