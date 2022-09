COMMISSO, Viola Park? Non pronto prima di marzo

Pomeriggio importante in casa viola. Il Presidente Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa, per commentare alcune delle più importanti vicende di casa Fiorentina. Commisso ha parlato anche della situazione Viola Park: "L'architetto ha preso i soldi ma il progetto non sta progredendo come dovrebbe. Io ho salvato Nigro, il costruttore, perché se non avessi messo i soldi extra non avrebbe potuto continuare i lavori. Ora abbiamo un altro problema: non sono pronti a darmi le infrastrutture come concordato. In più credo che prima di marzo i lavori non finiranno, le squadre le sposteremo lì verso maggio".