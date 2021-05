COMMISSO, Vendo ACF ma solo ai fiorentini ricchi

Rocco Commisso parla così della situazione societaria nel corso della conferenza stampa di oggi: "Ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. Siccome a Firenze siete tutti ricchi, me ne torno in America e vendo la Fiorentina ai fiorentini. Però dovete fare come ho fatto io, nello spazio di due settimane dovete mettere una parte del 30-35%. Poi si fa il contratto e tutto... Siccome mi chiamano mattonaro. Mettete come garanzia qualche casa, mi sembra un buon accordo".