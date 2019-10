COMMISSO SUL VAR, Ecco la rivoluzionaria proposta

Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, lo conosciamo: è un uomo vulcanico, sempre a rincorrere le mille idee che gli passano davanti agli occhi ogni giorno. Al forum organizzato in centro da SportWeek, il numero uno viola ha lanciato una proposta rivoluzionaria sul VAR. Ecco quanto dichiarato, e raccolto da noi di FirenzeViola.it:

"Non può accadere come l'altro giorno: il VAR deve essere usato. Forse è arrivato il momento che gli allenatori possano chiamare il VAR, come in America: una due chiamate per squadra. Il VAR non può essere criticato, è importante che si tolga ogni dubbio sugli arbitraggi".