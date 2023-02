COMMISSO, Soldi spesi? La responsabilità è mia

All'indomani della sconfitta patita dalla Fiorentina contro il Bologna, il presidente viola Rocco Commisso è tornato a parlare e ha commentato così le scelte fatte dalla dirigenza sul mercato: "Se i soldi sono stati spesi, la responsabilità è mia, prendetevela con me. Tutto è passato da me, quindi la critica è per me, non per Barone, Pradè o Italiano. Nessuno merita il non rispetto che ho sentito e visto a Firenze in questi giorni. Come si può accontentare tutti? Vogliono la Fiorentina torni ai tempi di quando la ho comprata?". CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni complete.